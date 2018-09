Dragnea und Dăncilă deuten Regierungsumbildung an

PSD-Chef mit Ministerpräsidentin hoch zufrienden

Dienstag, 11. September 2018

Am Rande eines Arbeitsbesuchs im Kreis Argeș sagte die Regierungschefin der Presse, mit einer „Bewertung“ ihrer einzelnen Kabinettsmitglieder bereits begonnen zu haben. Foto: gov.ro

Bukarest (ADZ) - PSD-Chef Liviu Dragnea und Ministerpräsidentin Vasilica Viorica Dăncilă (PSD) haben am Wochenende der Reihe nach eine umgehende Regierungsumbildung in Aussicht gestellt.



So sagte die Regierungschefin am Rande eines Arbeitsbesuchs im Kreis Argeș der Presse, mit einer „Bewertung“ ihrer einzelnen Kabinettsmitglieder bereits begonnen zu haben, darauf beruhend werde sie anschließend Maßnahmen ergreifen. Für jeden Minister gelte nämlich, das Regierungsprogramm der Koalition strikt einzuhalten und umzusetzen, so Dăncilă.



Seinerseits sagte PSD-Chef Liviu Dragnea am Sonntagabend dem TV-Sender Antena 3, dass eine Kabinettsumbildung unvermeidlich sei und „Ende September, spätestens Anfang Oktober“ durchgezogen werden soll. Er sei mit Regierungschefin Dăncilă äußerst zufrieden, sie sei ein „guter Amtsinhaber“, der „jeden Tag neue Projekte anstößt“, doch hätten „manche Minister Kommunikationsmängel“ aufgewiesen bzw. die Erfolge der Regierung nicht gut genug übermittelt. Unzufrieden zeigte sich der PSD-Chef auch mit „etlichen Regierungsbeamten“, die wichtige Projekte durch Verweigerung ihrer Unterschrift auf den einschlägigen Genehmigungen blockieren würden.