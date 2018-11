Dragnea und Dăncilă gehen auf Distanz zu Laufer

Freitag, 23. November 2018

Ilan Laufer Archivfoto: gov.ro

Bukarest (ADZ) - Regierungschefin Viorica Dăncilă (PSD) und ihr Parteichef Liviu Dragnea sind am Mittwoch auf Distanz zum abgeblitzten Minister-Kandidaten Ilan Laufer und dessen jüngsten Diffamierungen gegen Staatschef Klaus Johannis sowie das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien (DFDR) gegangen. Er dissoziiere sich von allem, was Laufer in seiner Wutrede von sich gegeben habe, dieser habe „keineswegs im Namen der PSD, sondern ausschließlich im eigenen“ gesprochen, so Dragnea. Von Reportern befragt, ob sie Laufers Tirade gutheiße, gab auch die Regierungschefin ein kurzes „Nein“ zur Antwort.