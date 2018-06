Eckstein-Kovács kehrt der UDMR den Rücken

Dienstag, 26. Juni 2018

Bukarest (ADZ) - Péter Eckstein-Kovács, Gründungsmitglied des Ungarnverbandes UDMR, hat am Samstag seinen Rückzug aus der Organisation bekannt gegeben. Dies kündigte der frühere Senator für den Kreis Klausenburg/Cluj-Napoca auf einer Protestveranstaltung gegen die Justizreformen an. Diese habe die PSD-ALDE-Koalition mit den Stimmen des UDMR verabschiedet – damit sei das Glas voll, so der Politiker und Anwalt. Hinzu komme das „Techtelmechtel“ seiner Partei mit der PSD, welches er nicht länger hinnehmen könne.