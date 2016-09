ELCEN-Insolvenz: Romgaz droht mit Lieferstopp

Mittwoch, 28. September 2016

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Der zahlungsunfähige Wärmeversorger RADET und der insolvente Energieproduzent ELCEN: Die Bukarester haben sich an deren Auseinandersetzungen und die oftmals drohende Unterbrechung der Energieversorgung gewöhnt. Nun macht jedoch auch der Gaslieferant Romgaz ernst: Der Versorger droht, seine Gaslieferungen an ELCEN umgehend einzustellen – laut Romgaz könne die insolvente ELCEN den seit Juli 2016 laufenden Zweijahresvertrag in Höhe von 935 Millionen Lei nicht mehr einhalten.