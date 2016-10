Elena Udrea will als Unabhängige kandidieren

Freitag, 07. Oktober 2016

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Die umstrittene und mehrfach strafverfolgte Politikerin Elena Udrea will als Unabhängige bei den Parlamentswahlen antreten. Auf den Fernsehkanälen ist die Frau omnipräsent und hat einen hohen Unterhaltungswert. Zuletzt hat Elena Udrea in der Öffentlichkeit für Aufsehen gesorgt, als sie sich an der Hochschule für Orthodoxe Theologie in Klausenburg/Cluj-Napoca inskribierte. Auf der Treppe des Obersten Gerichts, das sie, von einem Termin kommend, verließ, gab Udrea Donnerstag bekannt, dass sie als Unabhängige kandidieren werde. Sie wolle eine Vertreterin der Bürger sein und strebe als höchstes Ziel den Vorsitz des Parlamentsausschusses für Kontrolle des Nachrichtendienstes SRI an.