Elena Udreas Gefängnisstrafe ausgesetzt

Samstag, 22. Dezember 2018

Bukarest (ADZ) - Am Donnerstag wurde auch die Gefängnisstrafe der ehemaligen Ministerin Elena Udrea vom Obersten Gericht (ICCJ) vorläufig ausgesetzt. Wie schon in den Fällen von Ex-Minister Dan Șova oder der ehemaligen Chefin der Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft DIICOT, Alina Bica, hat Udreas Verteidiger die Zusammensetzung des Spruchkörpers, der die Ex-Ministerin endgültig verurteilt hat, angefochten. Den Behörden in Costa Rica, wo Udrea und Bica in Haft sitzen, muss der Beschluss mitgeteilt werden.