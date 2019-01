EU-Kommission mahnt Erstattung von Kfz-Steuer an

Samstag, 26. Januar 2019

Bukarest (ADZ) - Die Europäische Kommission hat am Donnerstag Rumänien ermahnt, die Rückerstattungen für unzulässig erhobene Kfz-Steuern zu beschleunigen. Laut EU-Kommission hat Rumänien „die vollständige und unverzügliche Erstattung von Zulassungssteuern auf in anderen Mitgliedstaaten erworbene Gebrauchtwagen nicht gewährleistet.“ Davor hatte der EU-Gerichtshof entschieden, dass die Steuern mit EU-Recht nicht vereinbar sind. Sollte Rumänien innerhalb von zwei Monaten nicht reagieren, könnte die Kommission beschließen, den Fall an den Gerichtshof der Europäischen Union zu verweisen.