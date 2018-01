Ex-Kammerpräsident Valeriu Zgonea unter Anklage

Freitag, 05. Januar 2018

Bukarest (ADZ) - Die Antikorruptionsbehörde DNA hat ihre Ermittlungen gegen den früheren Präsidenten der Abgeordnetenkammer, Valeriu Zgonea (PSD), abgeschlossen und am Mittwoch Anklage gegen den ehemaligen Spitzenpolitiker erhoben, dem sie Einflussnahme zur Last legt. Zwischen 2012 und 2013 soll Zgonea als amtierender Kammerpräsident vom damaligen Kreisrat Dobrică Dumitru aus Buzău mit kostspieligen Reisen und Bauarbeiten an seinem Wochenendhaus bestochen worden sein, um sich für die Ernennung eines Verwandten von Dumitru zum Staatssekretär einzusetzen. In der Korruptionsaffäre ist der Ex-Kreisrat inzwischen geständig.