Ex-Premier Dacian Cioloş will NGO gründen

Samstag, 07. Januar 2017

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Der bisherige Premier Dacian Cioloş will auch weiterhin in der rumänischen Politik aktiv bleiben. Zu diesem Zweck will er eine NGO für öffentliche Politik gründen, um damit die Opposition zu unterstützen. Bei der PNL stieß er auf wenig Verständnis. Diese Partei, die Cioloş als Premier einsetzen wollte, ist der Ansicht, dass sie auch wegen ihm die Wahlen so schmerzhaft verloren habe. Hingegen wurde Cioloş bei einem Gespräch im Parlament von der Partei des Nicuşor Dan (USR) mit offenen Armen aufgenommen Vorher hatte sich Cioloş im Regierungsgebäude mit seinem Nachfolger Sorin Grindeanu getroffen. In dem Gespräch sei es vor allem um finanzielle Möglichkeiten für das PSD-Programm gegangen.