Ex-PSD Sprecher läuft zu Pro Romania über

Dienstag, 16. April 2019

Bukarest (ADZ) - Der frühere Pressesprecher der PSD, Adrian Dobre, hat seiner Partei den Rücken gekehrt, weil sie „den unumkehrbaren, antieuropäischen Weg des Extremismus und Populismus eingeschlagen hat“. Wie Dobre am Wochenende bekannt gab, ist er ab sofort Mitglied von Victor Pontas Partei Pro Romania, da er an „soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit, aber gleichsam auch an freie Marktwirtschaft, Initiative und Kreativität“ glaube. Sozialdemokratie sei mit „Toleranz und Chancen auf Wohlstand und persönliche Entwicklung gleichzusetzen, nicht mit Hasspredigten, die auf eine Spaltung der Gesellschaft abzielen“, so Dobre.