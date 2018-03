Ex-SRI-Chef Maior beim Ausschuss im Parlament

Donnerstag, 01. März 2018

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Der frühere Chef des Inlandsgeheimdienstes SRI, George Maior, hat nach Angaben des Ausschussvorsitzenden Claudiu Manda (PSD) vor dem SRI-Untersuchungsausschuss des Parlaments am Dienstag Stellung zur angeblichen Teilnahme von Spitzenpolitikern und Staatsanwälten an Feiern des Geheimdienstes zu verschiedenen Anlässen bezogen. Maior soll erklärt haben, dass sich bei Zusammenkünften an den SRI-Dienstsitzen unter anderem PSD-Chef Liviu Dragnea, DNA-Chefanklägerin Laura-Codruţa Kövesi, Ex-Premier Victor Ponta (früher PSD, heute Pro România) und die heutige Verfassungsrichterin Livia Stanciu eingefunden hätten.