Fall Adoptivkind: Licu entscheidet gegen Ausreise

Mittwoch, 26. Juni 2019

Bukarest (ADZ) - Generalstaatsanwalt Bogdan Licu hat am Montag in Bezug auf den Fall des Adoptivkindes Sorina aus Mehedinți angekündigt, dass das Mädchen in Rumänien bleiben wird, bis sämtliche Einzelheiten der Adoption geklärt sind und vor allem dessen physische wie auch psychische Unversehrtheit garantiert wird. Gegen die Staatsanwältin, die das Mädchen an den Händen aus dem Haus der Pflegefamilie gezerrt hat, läuft inzwischen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren.



Am Freitag wurde das Kind – nach wiederholten vergeblichen Versuchen von Angestellten des Kinderschutzes – von einer Staatsanwältin der zuständigen Staatsanwaltschaft und Spezialkräften der Polizei mit Gewalt aus dem Haus der Pflegefamilie abgeholt, die sich vehement weigerte, das Mädchen abzugeben. Das Mädchen ist nach mehreren Jahren von gescheiterten Adoptionsversuchen letztendlich von einem in Amerika lebenden rumänischen Paar aufgenommen worden, das sich zurzeit auch in Rumänien befindet.