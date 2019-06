Flüchtiger Polizisten-Mörder von Temesch gefasst

Mittwoch, 05. Juni 2019

Bukarest (ADZ) - Der Polizei von Remetea Mare im Kreis Temesch ist es am Dienstagmorgen gelungen, den Mann zu fassen, der vergangenen Sonntag einen Polizisten getötet hatte. Der Gesuchte, Marcel Ionel Lepa, wies bei seiner Festnahme drei Schusswunden auf, die wahrscheinlich vom sonntäglichen Polizeieinsatz herrühren, als die Gesetzeshüter den international wegen Raub gesuchten 47-jährigen Straftäter zu stellen versucht hatten. Dieser hatte sich in einem Haus in der Ortschaft Izvin versteckt, als er am Sonntag von einer das Gebäude umstellenden Einheit der Polizeiinspektion Temesch überrascht wurde. Beim Versuch, sich durch einen Sprung aus dem Fenster abzusetzen, traf der Delinquent auf den Polizeibeamten Cristian Amariei, den er durch zwei Schüsse im Hals- und Brustbereich tödlich verwundete. Nach der Ermordung des Polizisten forderte Staatspräsident Klaus Johannis den Rücktritt von Innenministerin Carmen Dan (PSD). Diese hatte vor zwei Jahren neue Polizeiausrüstungen versprochen, darunter auch kugelsichere Westen.