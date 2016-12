Frau als Premierminister vorgeschlagen: Sevil Shhaideh

Nächste Woche Anhörung der Minister im Parlament

Donnerstag, 22. Dezember 2016

Die Vertreter von PSD und ALDE bei Präsident Johannis

Foto: Agerpres

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Die Bündnispartner PSD – ALDE haben sich Mittwoch gemeinsam zu den Beratungen im Schloss Cotroceni eingefunden. Anschließend teilte Liviu Dragnea auch den Vorschlag für das Amt des Premierministers mit. Zum ersten Mal in der Geschichte Rumäniens ist das eine Frau: Sevil Shhaideh. Liviu Dragnea stellte klar, dass er im Recht gewesen wäre, das Amt des Premiers für sich zu fordern. Er habe jedoch die wiederholten Behauptungen des Präsidenten Rumäniens berücksichtigt. Eine „ungerechte Verurteilung“ und ein „zutiefst verfassungswidriges Gesetz“ hätten ihn daran gehindert, das zu tun. „Vorläufig“!



Sevil Shhaideh (51) kommt aus Konstanza, sie hat in Bukarest die Akademie für Wirtschaftswissenschaften absolviert und in den USA bei USAID eine Fachausbildung im Verwaltungsmanagement gemacht. Als Liviu Dragnea 2012 zum Minister für Regionalentwicklung und öffentliche Verwaltung ernannt wurde, kam Sevil Shhaideh als Staatssekretärin in dieses Ministerium. Er habe volles Vertrauen in Sevil Shhaideh, es ginge darum, das Regierungsprogramm der PSD und ALDE umzusetzen. Nächste Woche sollen die Minister in den Parlamentsausschüssen angehört werden. Hunor Kelemen ist mit dem Vorschlag derart zufrieden, dass er sofort die Verhandlungen über das Protokoll zur parlamentarischen Zusammenarbeit fortsetzen will.