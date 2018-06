Funar gründet eine neue Partei

Freitag, 15. Juni 2018

Bukarest (ADZ) - Der frühere Bürgermeister von Klausenburg, Gheorghe Funar, hat eine neue Partei aus der Taufe gehoben. Funars jüngste politische Vereinigung trägt den Namen „Unser Rumänien/România Noastră“ und ist laut ihrem Gründer eine nationalistische. Man wolle an ihre Vorgänger Vatra Românească, PUNR und PRM anknüpfen und hoffe auf breiten Zuspruch seitens der Wählerschaft, damit man sich schon bald politisch behaupten und die Regierung stellen könne, sagte Funar am Mittwoch in Neumarkt/Tg. Mureș auf einer Pressekonferenz.