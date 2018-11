Gabriela Firea verliert alle Führungsfunktionen in PSD

Leitung der PSD-Ilfov aufgelöst

Mittwoch, 21. November 2018

Bukarests Oberbürgermeisterin Gabriela Firea Archivfoto: Agerpres

Bukarest (ADZ) - Nachdem die Bukarester Oberbürgermeisterin Gabriela Firea am Montagmorgen angekündigt hatte, ihr Amt als Vorsitzende des hauptstädtischen PSD-Verbandes niederzulegen, ist sie im weiteren Verlauf des Tages ohne Führungsfunktionen in der Partei geblieben. Am Ende der Sitzung des PSD-Exekutivausschusses hat Firea erklärt, auch als Vizepräsidentin der Partei zurückgetreten zu sein. Der PSD-Vorstand hatte davor die Auflösung der Leitung des PSD-Verbandes Ilfov, dem ebenfalls Firea vorsaß, beschlossen.



Die Bukarester Bürgermeisterin, die seit mehreren Wochen zu den schärfsten parteiinternen Kritikerinnen von PSD-Chef Liviu Dragnea zählt, erklärte, sie sei dafür verantwortlich gemacht worden, dass alle Parlamentsmitglieder der PSD-Ilfov aus der Partei zurückgetreten sind. Firea zufolge handele es sich bei den Rücktritten um persönliche Initiativen, die Auflösung der Leitung des Verbandes im Kreis Ilfov sei ein „Racheakt“, Parteichef Dragnea wollte sie aus dem Exekutivausschuss loswerden. Der PSD-Vorsitzende gab seinerseits an, Gabriela Firea hätte die drei Parlamentarier aufgefordert, aus der Partei auszutreten.