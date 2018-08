Gaspreise ab 1. August gestiegen

Donnerstag, 02. August 2018

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Als Folge der am 1. April aufgehobenen Reglementierung der Gaspreise aus interner Produktion wurden diese, wie angekündigt, ab 1. August erhöht. Die Preise für den Lieferzeitraum August 2018-März 2019 stiegen von 77,72 Lei auf 80,25 Lei/MWh.



Im Vergleich: Die Preise für Importgas stiegen von April 2017 - März 2018 von 80,14 Lei auf 94,58 Lei/MWh. Im Mittel wird die Gasrechnung im Vergleich zu Juni/Juli für eine Wohnung mit Gaszentrale in den warmen Monaten um 5 Lei, in den kalten um 10 Lei höher ausfallen.