Gesetz über freien Karfreitag promulgiert

Mittwoch, 14. März 2018

Bukarest (ADZ) - In sechzehn EU-Staaten erfolgt bereits am Karfreitag ein stiller Start in das Osterwochenende – Rumänien folgt nun diesem Beispiel. Staatspräsident Klaus Johannis hat am Montag ein vom Abgeordnetenhaus verabschiedetes Gesetz gegengezeichnet, welches den Tag zum arbeitsfreien Feiertag erklärt. Damit erhöht sich deren Anzahl in Rumänien auf insgesamt sechzehn – ein Platz im oberen Drittel der EU-weiten Feiertagsstatistik hinter Belgien und Lettland mit jeweils siebzehn arbeitsfreien Tagen.