Gewerkschaft der Fluglotsen: Streik möglich

Samstag, 26. August 2017

Bukarest (ADZ) - Die Fluglotsengewerkschaft ATSR hat in einem offenen Schreiben an den Premierminister Mihai Tudose die problematische Lage, in der sich die Flugverkehrsbehörde ROMATSA befindet, beklagt und in letzter Instanz auch einen Streik in Betracht gezogen. In der Mitte dieser Woche veröffentlichten Stellungnahme gibt ATSR an, dass ROMATSA immer noch kein Budget verabschiedet hat, seit September 2016 kein Tarifvertrag mehr abgeschossen wurde und aufgrund des fehlerhaften Managements trotz steigender Einnahmen Verluste verzeichnet werden.