Gewerkschaften drohen Regierung mit Generalstreik

Hausärzte wollen Arbeit niederlegen

Samstag, 04. November 2017

Proteste in Bukarest Mitte Oktober

Archivfoto: Agerpres

Bukarest (ADZ) - Im Tauziehen um den von der Regierung geplanten Lohnnebenkostentransfer scheint die Geduld der Gewerkschaftskonföderationen am Ende. Die Gewerkschaftsföderation CNSR mit mehr als 500.000 Mitgliedern aus Lehr- und Gesundheitswesen u. a. kündigte am Donnerstag an, einen landesweiten Generalstreik vorzubereiten, da insbesondere die Löhne der in der Privatwirtschaft Beschäftigten eindeutig in Mitleidenschaft gezogen werden. Auch die Dacia-Gewerkschaft kündigte für Dienstag einen Protest der in der Autobauindustrie Beschäftigten gegen den Lohnnebenkostentransfer an.



Der Streik der Dacia-Mitarbeiter findet laut Gewerkschaft mit Zustimmung der Unternehmensleitung statt. Ab Mitte November wollen dann auch die Hausärzte die Arbeit niederlegen – man werde mit einem Generalstreik gegen die Unterfinanzierung des Gesundheitswesens im Allgemeinen und der Hausarzt-Praxen im Besonderen protestieren.