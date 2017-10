Gewerkschafter protestieren gegen Sozialabgaben-Transfer

Trotz Verhandlungen mit Premier keine Einigung in Sicht

Freitag, 06. Oktober 2017

Bukarest (ADZ) - Geschätzte 6000 Gewerkschaftler haben am Mittwoch vor dem Regierungssitz gegen den von der Exekutive geplanten Transfer der bisher vom Arbeitgeber getragenen Lohnnebenkosten zulasten des Arbeitnehmers protestiert. Zum größten Gewerkschaftsprotest der letzten Jahre hatte die Gewerkschaftskonföderation „Cartel Alfa“ aufgerufen.



Die Protestler riefen „Lügen-Regierung“ und warfen Premier Mihai Tudose, PSD-Chef Liviu Dragnea und dem ALDE-Vorsitzenden Călin Popescu Tăriceanu vor, den Menschen im Wahlkampf nichts als „Lügenmärchen“ verkauft zu haben. De facto würden durch den geplanten Sozialabgaben-Transfer viele Löhne sinken, was man nicht hinnehmen werde, so die Gewerkschaftler. Regierungschef Tudose empfing eine Delegation der Protestler zu Verhandlungen, die jedoch außer der Einigung auf weitere Verhandlungsrunden offenbar nicht viel brachten: Während „Cartel Alfa“-Gewerkschaftschef Bodgan Hossu nach dem Treffen bekanntgab, sich mit dem Premier im Großen und Ganzen auf Überlegungen in Richtung Verzicht auf besagten Abgaben-Transfer geeinigt zu haben, bestritt Tudose gegenüber der Presse eine derartige Einigung ausdrücklich.