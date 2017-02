Grindeanu dementiert Zerwürfnis mit Dragnea

PSD-Chef: „Es gibt keinen Bruch in der Partei“

Donnerstag, 16. Februar 2017

Bukarest (ADZ) - Premier Sorin Grindeanu (PSD) hat am Dienstag ein Zerwürfnis mit seinem Parteichef Liviu Dragnea dementiert. In den letzten Tagen hatten die Medien zunehmend über Spannungen zwischen den beiden spekuliert, da sich Grindeanu seit seiner Nacht- und Nebelaktion zur Änderung des Strafrechts per Eilerlass nicht mehr zusammen mit Dragnea hatte blicken lassen.



Dem TV-Sender Antena 3 sagte der Regierungschef nun, er sei zurzeit voll ausgelastet mit der Regierungstätigkeit, es gelte immerhin, ein sehr ambitioniertes Regierungsprogramm umzusetzen. Auch sei es „eben heute“ zu einem Treffen mit Dragnea und ALDE-Chef Popescu Tăriceanu gekommen. Grindeanu dementierte zudem auch eigene Ambitionen auf den Parteivorsitz.



Seinerseits bestritt PSD-Chef Liviu Dragnea Gerüchte über eine parteiinterne Krise als Folge der anhaltenden Straßenproteste gegen Regierung und Linkskoalition. In der PSD gebe es „keinen Bruch, nicht einmal einen haarfeinen“, beteuerte Dragnea. Zu den kritischen Stimmen aus den eigenen Reihen befragt, sagte der Parteichef, dass es sich „eigentlich um eine einzige“ handele – nämlich die des Bürgermeisters von Jassy, Mihai Chirica. Der Europaabgeordnete Cătălin Ivan (S&D) wies Dragneas Darstellung in einem Zeitungsinterview indes zurück: Chirica sei keine Einzelstimme, viele PSD-Mitglieder würden so denken wie er, stellte Ivan klar.