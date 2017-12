Haftstrafe für Ex-Abgeordneten Cristian Rizea

Montag, 11. Dezember 2017

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Der frühere PSD-Abgeordnete Cristian Rizea ist am Donnerstag in erster Instanz zu vier Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden. Die DNA hatte ihm die Annahme von 300.000 Euro Schmiergeld vom Geschäftsmann Lucian Colţea zur Last gelegt. Der Unternehmer mit US-Staatsbürgerschaft wollte Rizea zur Einflussnahme auf die Rückerstattung eines Grundstücks in Chiajna bewegen. Colţea erhielt erstinstanzlich eine zweijährige Bewährungsstrafe.