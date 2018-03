Homeoffice-Gesetz vom Parlament angenommen

Freitag, 02. März 2018

Bukarest (ADZ) - Am Mittwoch hat das Abgeordnetenhaus als entscheidende Kammer ein Gesetz angenommen, entsprechend dem Angestellte, die hauptsächlich am Computer arbeiten, auch von zuhause arbeiten dürfen. Laut einer Erklärung von Arbeitsministerin Lia Olguţa Vasilescu nach der Parlamentsabstimmung behalten dabei Angestellte, die im Homeoffice arbeiten, alle Rechte wie bisher. Der Arbeitgeber sei verpflichtet festzustellen, ob Sicherheitsnormen am Arbeitsplatz eingehalten werden, und das Arbeitsamt kann Kontrollen durchführen. Laut Vasilescu gilt das Gesetz nicht nur für IT-Angestellte sondern auch für weitere Bereiche.