Iliescu bezichtigt Johannis der „Aufwiegelung“

Dienstag, 07. Februar 2017

Bukarest (ADZ) - Just Altpräsident Ion Iliescu, der 1990 gegen die friedlichen Protestler vom Bukarester Uni-Platz die Bergarbeiter eingesetzt hatte, bezichtigt Staatschef Klaus Johannis nun der „Aufwiegelung“. Die Antiregierungsproteste seien eine Folge der „Aufwiegelungen“ des amtierenden Präsidenten, der „die Straße angestachelt und diese Anarchie bewirkt“ habe, so der 87-Jährige. Ähnliche Meinungen vertraten auch PSD-Chef Liviu Dragnea, der nach der Rücknahme des Eilerlasses von „offenkundig politischen Protesten“ sprach, als auch Senats- und ALDE-Chef Călin Popescu Tăriceanu: Nicht die Regierung trage die Schuld an der Empörungswelle, sondern „jene, die diese Desinformationskampagne“ losgetreten hätten.