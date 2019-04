IMAS-Umfrage: Liberale erstmals vor der PSD

Dienstag, 09. April 2019

Bukarest (ADZ) - Laut jüngster, im Auftrag des Hörfunksenders Europa FM erstellten Umfrage zur nahenden Europawahl liegt die oppositionelle PNL erstmals vor der PSD. Den Ergebnissen der zwischen dem 18. März und 3. April durchgeführten Erhebung zufolge, führt die PNL in der Wählergunst mit 25,2%, gefolgt von der PSD, die auf 21,5% und damit auf ein Rekordtief abgestürzt ist. Platz 3 in der Wählergunst belegt die Wahlallianz USR PLUS mit 17,7%, während die ALDE auf 12,7% kommt. Victor Pontas Partei Pro Romania belegt Platz 5 mit 11,2%, gefolgt vom UDMR mit 5,1%. An der Parlamentshürde zu scheitern droht indes die PMP (4,7%).