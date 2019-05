IMAS-Umfrage: PNL in Führung, PSD sinkt

Wahlbeteiligung von über 40 Prozent erwartet

Freitag, 24. Mai 2019

Bukarest (ADZ) - Laut letzter Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstituts IMAS vor der Europawahl von Sonntag führen die oppositionellen Liberalen mit 28,5% nach wie vor in der Wählergunst (Vormonat – 25,6%), während die PSD 21,1% erreicht hat (Vormonat – 21,7%). Platz 3 in der Wählergunst belegt, den am Mittwoch veröffentlichten Ergebnissen der IMAS-Umfrage zufolge, das Wahlbündnis USR PLUS mit 19,6% (Vormonat – 16,4%), während Victor Pontas Kleinpartei Pro Romania mit 9,9% die mitregierende ALDE, die auf 9,8% kommt, knapp überflügelt. Die 5-Prozent-Marke schafft laut IMAS-Erhebung Traian Băsescus PMP (6,2%), nicht aber der UDMR (3,8%). Zur potenziellen Wahlbeteiligung am Sonntag gab IMAS keine Prognose ab, dafür rechnet das Meinungsforschungsinstitut Novel Research mit einer Wahlbeteiligung von 41%.



Inwiefern die am Sonntagabend bekannt gegebenen ersten Prognosen und Hochrechnungen zutreffend sein werden, bleibt abzuwarten: Die Ständige Wahlbehörde AEP ließ am Mittwoch nämlich bloß die als PSD-nah geltenden Meinungsforschungsinstitute Avangarde und CURS für die Befragung der Wählerinnen und Wähler nach Verlassen des Wahllokals zu.