Informelles EU-Treffen zum Europatag 2019

Samstag, 21. Oktober 2017

Bukarest (ADZ) - Staatspräsident Klaus Johannis hat am Donnerstag zu Beginn des Treffens der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Brüssel erklärt, dass er mit EU-Ratspräsident Donald Tusk beschlossen hat, zum Europatag am 9. Mai 2019 ein informelles Treffen in Hermannstadt/Sibiu abzuhalten. Ob zu dem Zeitpunkt auch der EU-Gipfel in Rumänien stattfinden soll – EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte einen EU-Gipfel in Hermannstadt für den zweiten Tag nach dem voraussichtlichen Austritt Großbritanniens aus der EU vorgeschlagen – ist noch unklar, Präsident Johannis würde dies aber begrüßen.