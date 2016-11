Ioan Becali und Borcea in Belgien verurteilt

Samstag, 12. November 2016

Bukarest (ADZ) - Ex-Fußball-Impresario Ioan Becali, der frühere Dinamo-Aktionär Cristi Borcea und der ehemalige Fußballspieler Liviu Ciubotariu sind am Donnerstag von einem belgischen Gericht wegen Steuerbetrugs zu einem zur Bewährung ausgesetzten sechsmonatigen Freiheitsentzug sowie zu saftigen Geldstrafen verurteilt worden. Die Gerichtsinstanz in Ličge sah es als erwiesen an, dass die von ihnen zu belgischen Fußballvereinen transferierten Spieler größtenteils am belgischen Fiskus vorbeigeschleust worden sind.