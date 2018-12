Johannis beim Gipfeltreffen in Brüssel dabei

Mittwoch, 12. Dezember 2018

Bukarest (ADZ) - Staatspräsident Klaus Johannis wird vom 13. bis 14. Dezember an der Tagung des Europäischen Rates in Brüssel teilnehmen. Im Mittelpunkt der Diskussionen werden die langfristige Haushaltsplanung der EU 2021 - 2027, der Binnenmarkt, Migrationsfragen sowie Außenbeziehungen stehen. Johannis will hinsichtlich der zukünftigen EU-Ratspräsidentschaft Rumäniens unter anderem für eine schnelle Einführung des neuen Haushaltsplanes sprechen und zur Unterstützung und Stabilisierung des Binnenmarktes beitragen. Er will sich außerdem um eine effiziente Handhabung der Migrationsprobleme bemühen.