Johannis: „JA“ für ein ehrliches Rumänien

Samstag, 18. Mai 2019

Symbolfoto: pixabay

Bukarest (Mediafax/ADZ) - „Liebe Rumänen, wir alle wünschen uns, in einem Land zu leben, wo Diebe und Korrupte im Gefängnis sind, nicht an der Spitze des Staats.“ Mit diesen Worten ruft Staatspräsident Klaus Johannis die Bürger über das soziale Netzwerk Facebook zur Teilnahme am Referendum zur Justiz auf. Wer ein europäisches und ehrliches Rumänien unterstützen möchte, ein Land in dem niemand über dem Gesetz stehe, solle am 26. Mai die beiden Fragen bei der Volksabstimmung bejahen. „Wählt JA beim Referendum und lasst nicht andere an eurer Stelle entscheiden!“, so der Staatspräsident.