Johannis kam mit Staatschefs zusammen

Donnerstag, 21. September 2017

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Präsident Klaus Johannis, dessen Ansprache vor der UNO-Vollversammlung für Mittwochabend vorgesehen war, hat zu Wochenbeginn mehrere Staatschefs getroffen. Mit dem Präsidenten von Estland, Kersti Kaljulaid, wurden Aspekte der EU-Tätigkeit besprochen, nachdem Estland gegenwärtig den Ratsvorsitz innehat. Johannis wird sich am Digitalen Gipfeltreffen beteiligen, das am 29. September in Tallinn stattfindet. Im Gespräch mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisis vereinbarte man gegenseitige Besuche auf Gipfelebene, die auch der Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen dienen sollen.