Johannis lobt Einsatz der Richter und Staatsanwälte

Botschaft aus Anlass des Weltantikorruptionstags

Dienstag, 11. Dezember 2018

Klaus Johannis Foto: presidency.ro

Bukarest (ADZ) - Aus Anlass des Weltantikorruptionstags hat Staatspräsident Klaus Johannis am Sonntag seine Unterstützung für alle Richter und Staatsanwälte bekräftigt, die gegen die Korruption kämpfen. Johannis sagte, dass Rumänien den Weg des Fortschritts nicht gehen könne, solange dieses Phänomen nicht beseitigt werde. Die Korruption sei eine Krankheit, die die Demokratie zerstöre und Millionen von Bürgern in die Geiselhaft der Armut genommen habe. Korruption bedeute fehlende Autobahnen, ungesunde Krankenhäuser, Schulen, die Mindestanforderungen nicht erfüllen, und eine erstarrte Verwaltung, setzte der Präsident seine Botschaft fort.



Allerdings müsse die Ablehnung der Korruption von einem leeren Spruch zu einem Existenzmodus werden. In Rumänien gäbe es Richter und Staatsanwälte, die jeden Tag mit großem Mut gegen die Korruption kämpfen. Man müsse sie unterstützen, weil sie für ein gesundes Rumänien kämpfen, sagte Johannis.

Seit 2003 wird der 9. Dezember weltweit als Tag der Antikorruption gefeiert, damals wurde das UNO-Übereinkommen gegen Korruption im mexikanischen Mérida unterzeichnet.