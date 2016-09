Johannis reist zur Beerdigung von Shimon Peres

Freitag, 30. September 2016

Bukarest (ADZ) - Präsident Klaus Johannis wird Rumänien beim Begräbnis des früheren israelischen Staatspräsidenten Shimon Peres am Freitag in Jerusalem vertreten. Der Welt werde Peres als Visionär und unermüdlicher Kämpfer für eine dauerhaft friedliche Lösung des Nahostkonflikts und Rumänien als tief denkender und aufrichtiger Freund in Erinnerung bleiben, würdigte der Staatschef den am Dienstag verstorbenen Friedensnobelpreisträger. Beim Staatsbegräbnis in Jerusalem werden zahlreiche Staatsgäste erwartet – darunter US-Präsident Barack Obama, der deutsche Bundespräsident Gauck, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Königinmutter Beatrix von Holland, der britische Thronfolger Prinz Charles, Bill und Hillary Clinton.