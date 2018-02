Justizminister traf Kommissions-Vize Timmermans

Donnerstag, 08. Februar 2018

Straßburg/Bukarest (ADZ) - Vor dem Hintergrund der am Mittwoch im Europäischen Parlament angesetzten Debatte zum Thema der umstrittenen Justizreform sowie der Rechtsstaatlichkeit in Rumänien ist Justizminister Tudorel Toader am Vortag mit dem Ersten Stellvertretenden Präsidenten der EU-Kommission, Frans Timmermans, zusammengetroffen. Den in Straßburg anwesenden rumänischen Reportern sagte Toader, er sei überzeugt, dass die bisherige Kritik der Kommission an den verabschiedeten Änderungen der drei wesentlichen Justizgesetze „entweder aus Unkenntnis oder aufgrund einer europaweiten Desinformation“ erfolgt sei.