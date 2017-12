Justizreform: EU-Kommission besorgt

Mittwoch, 20. Dezember 2017

Bukarest (ADZ/Mediafax) - Die Europäische Kommission hat am Montag mitgeteilt, die Debatte um die hiesige Justiz- und Strafrechtsreform aufmerksam zu verfolgen. Zugleich appellierte sie an die Entscheidungsträger, die Europäische Kommission für Demokratie durch Recht, die sogenannte „Venedig-Kommission“, zu konsultieren. Diese ist kein EU-Organ, sondern untersteht dem Europarat, der seine Mitgliedsstaaten verfassungsrechtlich berät. Erst im jüngsten Bericht zum Kooperations- und Kontrollverfahren (MCV) sei Rumänien zu einem offenen, transparenten Gesetzgebungsverfahren aufgefordert worden, so die EU-Kommission.