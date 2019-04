Kandidat für Rechnungshof der EU erfolglos

Mittwoch, 10. April 2019

Bukarest (ADZ) - Der von der Regierung Dăncilă vorgeschlagene Kandidat als Mitglied des Europäischen Rechnungshofs, Viorel Ștefan, ist am Montag zurückgewiesen worden, wie PNL-Europaabgeordneter Siegfried Mureșan am Montagabend mitgeteilt hat. Es sei „das größte Versagen der Regierung angesichts der EU-Ratspräsidentschaft Rumäniens“, so Mureșan. Ștefan ist amtierender Vize-Premierminister der Regierung Dăncilă, langjähriges Mitglied der PSD Galatz/Galați und hat seitens des Europäischen Haushaltsausschusses acht Stimmen und 12 Gegenstimmen erhalten. Die Stelle bleibt weiterhin für einen Kandidaten aus Rumänien offen.