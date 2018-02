Karfreitag als arbeitsfreier Tag

Freitag, 23. Februar 2018

Bukarest (Mediafax/ADZ) – Der Senat hat am Mittwoch eine Gesetzesvorlage verabschiedet, die den Karfreitag als arbeitsfreien Feiertag definiert. Das vom UDMR-Abgeordneten Ödön Szabó initiierte Vorhaben muss in einem weiteren Votum noch die Abgeordnetenkammer passieren – anschließend kommen den Arbeitnehmern 15 gesetzliche Feiertage zugute. Damit bewegt sich Rumänien im unteren EU-Durchschnitt – in Litauen sind 16 Feiertage gesetzlich verankert, auf Zypern sogar 17. Noch ist unklar, ob die Vorlage bereits in diesem Jahr greift.