Kein Zerwürfnis in der Allianz USR-PLUS

Vorsitzende Barna und Cioloș beschwören Einigkeit

Mittwoch, 19. Juni 2019

Dan Barna (USR, l.) und Dacian Cioloș (PLUS) Archivfoto: Agerpres

Bukarest (ADZ) - Nachdem über das Wochenende mehrere Gerüchte über ein Zerwürfnis innerhalb der Allianz USR-PLUS aufgekommen waren, haben am Sonntag der USR-Vorsitzende Dan Barna und sein Amtskollege von der PLUS, Dacian Cioloș, die Einigkeit ihres Bündnisses bekräftigt.



Die beiden Politiker sagten, dass ihre Parteien jedweden Spaltungsversuchen standhalten werden und gemeinsam in die bevorstehenden Wahlkämpfe für die Präsidentschaft, die Kommunalverwaltung und das Parlament ziehen werden. Barna und Cioloș gaben zu, dass die Bündnismitglieder derzeit über die Zukunftsstrategien der Allianz verhandeln und dass manchmal die Diskussionen auch entgleiten können, doch von einer Spaltung könne keine Rede sein. Man werde in der Lage sein, jene Lösung zu finden, die dem USR-PLUS-Bündnis erlaube, Rumänien gut zu regieren. Man sei gemeinsam effizienter, als wenn jede Partei ihren Weg gehen würde, die Allianz werde nicht in die Falle tappen, die früher andere zur Strecke gebracht habe, hieß es.



Die Streitigkeiten sollen im Zusammenhang mit der Wahl eines Kandidaten für die Präsidentschaft entstanden sein, schreibt die Bukarester Presse.