Klaus Johannis gratuliert Trump zum Wahlsieg

Cioloş richtet Glückwunschschreiben an Mark Pence

Freitag, 11. November 2016

Bukarest (ADZ) - Staatschef Klaus Johannis hat dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump am Mittwoch zu dessen Wahlsieg gratuliert und dabei seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit ausgedrückt, zumal Rumänien mit den USA bereits eine „solide Partnerschaft“ aufgrund der strategischen Partnerschaft habe. In seinem Glückwunschschreiben verwies das Staatsoberhaupt auf die Bedeutung Washingtons als militärischer Partner und hob Rumäniens Bereitschaft hervor, „sich an den gemeinsamen Bemühungen um Stabilität und Sicherheit“ zu beteiligen. In einem an den künftigen US-Vizepräsidenten Mike Pence gerichteten Schreiben gratulierte auch Premier Dacian Cioloş den beiden Siegern der US-Präsidentschaftswahl: Die auf „gemeinsamen Werten und Verantwortung“ basierende strategische Partnerschaft zwischen beiden Ländern sei „solide und eine gute Prämisse für ihre stetige Entwicklung“. Bezüglich der bilateralen Beziehungen sagte auch der frühere US-Botschafter in Bukarest, Mark Gitenstein, dass beide Länder die gleichen „Werte und strategischen Interessen“ teilen – er glaube nicht, dass sich dies künftig ändern werde. Trump habe sich nie gegen den Raketenschutzschild ausgesprochen, weshalb er sich auch nicht vorstellen könne, dass dieser nun die Abwehrbasis in Deveselu „schwächen“ würde, sagte Gitenstein dem Nachrichtenportal Hotnews.