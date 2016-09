Komiker Sebastian Papaiani gestorben

Donnerstag, 29. September 2016

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Im Alter von 80 Jahren ist der beliebte Theater- und Filmschauspieler Sebastian Papaiani in der Hauptstadt verstorben. 1936 in Pitești geboren, hatte Papaiani große Erfolge am Theater in Hermannstadt und legte eine 40-jährige Karriere als einer der originellsten Filmschauspieler zurück. Er spielte die Hauptrolle in dem Film „Păcală“ und war neben Toma Caragiu in den Polizistenkomödien erfolgreich, trat aber auch in der Fernsehserie „Mit vollen Segeln“ hervor. Das Begräbnis ist Donnerstag auf dem Bukarester Bellu-Friedhof angesetzt.