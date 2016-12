Konstituierende Sitzungen des Parlaments

Donnerstag, 22. Dezember 2016

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Die konstituierende Sitzung des Senats wurde Mittwoch vom Altersdekan Leon Dănăilă (83, PNL) eröffnet, der betonte, dass ein starkes Parlament zu einer echten Demokratie gehört.

In der Abgeordnetenkammer unterstrich Altersdekan Miron Ignat (75), dass die Wahlen korrekt verlaufen sind, ohne das störende Beiwerk der kleinen Wahlgeschenke. Die Medien kreiden es dem Parlament an, dass schon bei dieser ersten Sitzung zehn Senatoren und 73 Abgeordnete gefehlt haben. Liviu Dragnea hatte die PSD-Fraktionen versammelt, dabei wurden auch die Fraktionsvorsitzenden bekanntgeben: Im Senat ist das Şerban Nicolae und in der Abgeordnetenkammer Eugen Nicolicea.