Liberale stellen Dacian Cioloş als Premier auf

Plattform #Rumänien 100 wird zum Wahlprogramm

Freitag, 04. November 2016

Bukarest (ADZ) – Der Nationalrat der Nationalliberalen Partei (PNL) hat sich am Mittwoch in einer Entschließung einstimmig für die Designierung des amtierenden, parteifreien Premierministers Dacian Cioloş als Anwärter auf dieses Amt nach der Parlamentswahl vom 11. Dezember ausgesprochen. Die PNL-Leitung beschloss zudem, Cioloş‘ Plattform #Rumänien 100 in das eigene Wahlprogramm aufzunehmen. Regierungschef Dacian Cioloş, der bereits am Vortag gegenüber den Medien klargestellt hatte, der Sitzung des PNL-Leitungsgremiums mit der Bitte um Unterstützung für seine Plattform beiwohnen zu wollen, verwies die Liberalen vor allem darauf, dass deren historischer Partei-Slogan „Durch uns selbst/Prin noi înşine“ überaus zeitgemäß sei, die enttäuschten und politikverdrossenen Menschen würden mehr denn je „Reformen, Aufrichtigkeit und Effizienz“ erwarten. Liberalenchefin Alina Gorghiu dankte Cioloş für die Vorstellung seiner Plattform und ließ ihn gleichzeitig wissen, dass ihre Partei sein Experten-Kabinett „seit einem Jahr unterstützt“. Man gehöre „jener Generation an, die anlässlich der Jahrhundertfeier der Vereinigung der rumänischen Fürstentümer Bilanz ziehen muss“ – sie hoffe entsprechend, dass man dabei nicht nur eine „positive Bilanz, sondern auch Respekt und Hoffnung in die Zukunft vermitteln“ könne, so Gorghiu.