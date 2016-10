Liberale wollen Cioloş als Premier aufstellen

Cioloş erklärt sich offen gegenüber dem Vorschlag

Mittwoch, 26. Oktober 2016

Bukarest (ADZ) - Das Nationale Leitungsbüro der PNL hat sich am Montag einstimmig für die Nominierung des amtierenden Premierministers Dacian Cioloş für eine weitere Amtszeit nach der Anfang Dezember steigenden Parlamentswahl ausgesprochen und den parteifreien Politiker wenig später über diese Absicht informiert – ein Vorschlag, den Cioloş angenommen habe, wie Liberalenchefin Alina Gorghiu nach dem Treffen mit dem Regierungschef mitteilte. Gorghiu stellte zudem klar, dass für die Liberalen „nicht die Parteimitgliedschaft“ ausschlaggebend ist, sondern die Umsetzung gemeinsamer Projekte.

Cioloş selbst erläuterte wenig später in einem Gespräch mit der Tageszeitung „Adevărul“, dass er im Gespräch mit den Spitzenvertretern der Liberalen einerseits Offenheit gegenüber einer künftigen Zusammenarbeit signalisiert, andererseits aber auch klargestellt habe, dass er sich, wie bereits angekündigt, nicht am Wahlkampf beteiligen werde. Ausschlaggebend sei für ihn vor allem die Unterstützung seiner Plattform „Rumänien 100“ und deren Prinzipien und Wertevorstellungen – diese seien letztlich weit wichtiger für ein Regierungsprogramm als jede Person. Eine „ehrliche, offene und bürgernahe Regierung“ könne nämlich nur „mit Unterstützung einer Parlamentsmehrheit“ durchgezogen werden, die die gleichen Prinzipien achte, hob Cioloş hervor.