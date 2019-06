Medikamente für Krebskranke nicht ausreichend

Samstag, 22. Juni 2019

Bukarest (ADZ) - Gesundheitsministerin Sorina Pintea hat angekündigt, zur Kenntnis genommen zu haben, dass es in einigen Krankenhäusern an Medikamenten für Krebskranke mangelt, es sei jedoch unmöglich für das Gesundheitsministerium, die passenden Mittel zu bestellen, falls keine genauen Daten zu Namen und den nötigen Mengen vorliegen. Es sei die Verantwortung jedes einzelnen Spitals, in dieser Hinsicht genaue Angaben und Forderungen zu stellen.

Im Bezug auf die Brandopfer stellte Pintea klar, dass landesweit nicht nur 11 Betten für Schwerverbrannte zur Verfügung stehen, sondern insgesamt 280.