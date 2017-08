Meleşcanu: Aufnahme von 1942 Flüchtlingen

Dienstag, 22. August 2017

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Außenminister Teodor Meleşcanu hat in einem TV-Interview mitgeteilt, dass sich Rumänien bereit erklärt hat, weitere 1942 Flüchtlinge aus Griechenland und Italien aufzunehmen. Diese würden zu den bereits vorhandenen 700 hinzukommen. Unser Land sei bei der EU gegen die Festlegung von Pflichtquoten gewesen, sei aber bereit zu helfen. Rumänien beteilige sich an den Operationen im Mittelmeer, um in Seenot geratene Flüchtlinge zu retten. Meleşcanu unterscheidet zwischen politischen Flüchtlingen aus Kriegsgebieten und Wirtschaftsflüchtlingen, die in Europa ein besseres Leben suchen.