Meleșcanu besteht Antrag auf Rücktritt

Donnerstag, 13. Juni 2019

Bukarest (ADZ) - Der Senat hat am Dienstag den Antrag der Oppositionsparteien zum Rücktritt von Außenminister Teodor Meleșcanu zurückgewiesen. PNL und USR hatten aufgrund der schwierigen Wahlsituation im Ausland zur Europawahl am 26. Mai, als Tausende Auslandsrumänen in mehreren Ländern wegen einer viel zu geringen Anzahl an Wahllokalen und -urnen nicht dazugekommen sind, ihre Stimme abzugeben, den umgehenden Rücktritt Meleșcanus gefordert. Es sei, laut PNL und USR, eine beabsichtigte Wahlbehinderung seitens des Außenministeriums gewesen. Der Senat hat nun mit 37 Stimmen für und 69 Stimmen gegen den Antrag gestimmt.