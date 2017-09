Mihai Fifor neuer Minister für Verteidigung?

Mittwoch, 13. September 2017

Bukarest (ADZ) - PSD-Chef Liviu Dragnea hat am Dienstag den Vorschlag der Koalition für das Amt des Verteidigungsministers bekanntgegeben: Er habe in Telefonaten mit Staatschef Johannis und Premier Tudose den bisherigen Wirtschaftsminister Mihai Fifor (PSD) als Nachfolger des letzte Woche zurückgetretenen Verteidigungsministers Adrian Ţuţuianu und den PSD-Abgeordneten Gheorghe Şimon als Fifors Nachfolger an der Spitze des Wirtschaftsressorts vorgeschlagen, sagte Dragnea bei einer Pressekonferenz. Dem PSD- und Unterhauschef zufolge soll sich der Präsident prinzipiell mit beiden Vorschlägen einverstanden erklärt haben.