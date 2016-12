Milliarden für unbrauchbare IT-Produkte

Mittwoch, 07. Dezember 2016

Bukarest (ADZ) - Laut Ergebnissen einer Untersuchung der Innenrevision der Regierung hat der rumänische Staat in den letzten fünf Jahren 3,1 Milliarden Lei auf „nicht benützte, nutzlose oder mangelhafte IT- bzw. Software-Produkte“ verschwendet. Insgesamt 19 staatliche Einrichtungen bzw. neun Ministerien sowie zehn Staatsagenturen und Behörden vergaben zwischen 2011 und 2016 millionenschwere Aufträge an eine Handvoll IT-Unternehmen – darunter Siveco, Teamnet und UTI, obwohl sich deren Produkte und/oder Dienstleistungen im Laufe der Zeit wiederholt als fehlerhaft, nutzerunfreundlich oder gar als unbrauchbar erwiesen hatten, hieß es in dem am Montag veröffentlichten Fazit der Regierungsrevisoren.