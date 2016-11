Moldauische Botschaft: Ehepaar Băsescu legt Eid ab

Donnerstag, 03. November 2016

Bukarest (ADZ) – Der frühere Staatspräsident Traian Băsescu und seine Gattin Maria, die bekanntlich im Frühjahr die moldauische Staatsbürgerschaft beantragt hatten, werden am heutigen Donnerstag in der Botschaft der Republik Moldau in Bukarest den Eid auf die Verfassung des Nachbarlandes ablegen, womit ihr Einbürgerungsverfahren de facto abgeschlossen sein dürfte. Băsescu hatte noch als Staatsoberhaupt wiederholt erklärt, nach Ablauf seiner zweiten Amtszeit auch moldauischer Staatsbürger werden zu wollen. Anfang der Woche hatte Băsescu in einem TV-Gespräch die Hoffnung geäußert, bei der Stichwahl vom 13. November im moldauischen Präsidentschaftsrennen womöglich schon seine Stimme abgeben zu können.